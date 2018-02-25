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Afrin şehidi Ünlü son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü, memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Afrin şehidi Ünlü son yolculuğuna uğurlandı
Askeri uçakla Konya’ya getirilen şehit Ünlü’nün naaşı, ardından karayolu ile memleketi Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesi Çatalbadem Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü.

Şehidin naaşı, burada ailesi ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin babası Osman Ünlü, tabutun başında oğlunun fotoğrafını öptükten sonra "Oğlum, seninle gurur duyuyorum." dedi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Kazancı Meydanı’na götürüldü. Şehit Ünlü’nün naaşı, Burada İl Müftüsü Lütfi Ketenci’nın ikindi namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, askerlerin omuzlarında götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Karaman Valisi Fahri Meral, Büyükşehir Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

KARAMAN (AA)


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