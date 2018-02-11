15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın (25) cenazesi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Üzülmemesi için annesi Hamide Karaca'ya görev için Hatay'a gittiğini söylediği öğrenilen Uzman Çavuş  Karaca'nın tabutuna sarılan annesi, “Sen beni niye kandırdın yavrum. Gel oğlum evimize gidelim. Bir daha seni göremeyeceğim" diye gözyaşı döktü.

11 Şubat 2018, Pazar 18:00
Afrin şehidi Uzman Çavuş Koray Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Şehidin babası Ramazan Karaca, annesi Fadime Karaca ve dedesi Efe Karaca taziyeleri kabul etti. Şehidi son yolculuğuna, yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce vatandaş uğurladı.


Cenazeye, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Hayati Yazıcı, CHP İstanbul milletvekilleri Akif Hamzaçebi ve Mahmut Tanal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla cenaze arabasına konuldu. Karaca'nın cenazesi törenin ardından Kartal Kurfalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından düzenlenen resmi tören sırasında camide bulunan vatandaşlardan yüzlercesinin cep telefonlarıyla o anları kaydetmesi dikkat çekti. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi

Afrin operasyonunda şehit olan Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu Giresun'da toprağa verildi
Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi

Afrin'de Serincek köyü teröristlerden temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün
Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı

Kılıçdaroğlu'dan şehit ailelerine başsağlığı
Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı

Teröristlerin üçüncü Kandil'i olacaktı! Başlarına yıkıldı
PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı

PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı
Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!

Türkiye'den ABD'ye tarihi rest: Artık gelmeyin!
Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!

Ercan Ünal hayatını kaybetti, Pascal yetim kaldı!
Türkiye Afrin şehitlerini uğurluyor

Türkiye Afrin şehitlerini uğurluyor
Flaş iddia: 380 terörist kıstırıldı

Flaş iddia: 380 terörist kıstırıldı