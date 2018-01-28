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Afrin şehidini eşi üniformasıyla karşıladı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün Mersin'in Mut; Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın İstanbul Ümraniye'deki baba evlerine acı haberler verildi. Şehit Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve "Kalk da bana gel" diye seslendi

28 Ocak 2018, Pazar 12:53
Afrin şehidini eşi üniformasıyla karşıladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün Mersin'in Mut ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini baba Mükremin Gümüş ile diğer aile yakınlarına iletti.
 

BASINA KAPALI TÖREN

Aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehit Gümüş'ün naaşı da helikopterle memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi. Tören, basına kapalı gerçekleştirildi.




Şehidin baba evi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.  Evli olan şehidin eşinin hamile olduğu öğrenildi
 


İSTANBUL ÜMRANİYE'YE ŞEHİT ACISI


Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan’ın Ümraniye’de bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, binanın önünde ambulans hazır bekletildi.



Şehidin evinin yakınında bulunan Ümraniye Topağacı Merkez Camii’nin avlusunda toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua etti. Yapılan dua sonrası avluda bulunan vatandaşlar tekbir getirerek, "Şehitler ölmez, vatanda bölünmez" diye slogan attı. Şehidin 4 ay önce evlendiği öğrenildi. 

Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ordumuz güneydoğuda, Suriye’nin kuzeyinde, geçmişte Cerablus’ta, yakın zamanda İdlib’te şimdi de Afrin’de, bu memlekete hançer saplamaya çalışan hainlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Onların belini kırdı ve kırmaya da devam ediyor. Ama tabi bu arada bizden de şehitler oluyor. Şehadet şerbetini içen kardeşlerimiz oluyor. Ülkemizin dört bir yanına düşüyor bu ateş. Bugün de buraya Ümraniye'mize düştü. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, cenneti cemaliyle şereflendirsin. Ailesine sabır yağdırsın rabbim. Diyecek başka bir şey yok. Şehidimize rahmet diliyoruz. Peygamber efendimize komşu olsun. Cennette buluşsun ailesiyle ve hepimize şefaatçi olsun diye rabbimden niyaz ediyorum. Herkesin başı sağolsun, ailesinin başı sağolsun, Ümraniye’nin başı sağolsun, memeleketimizin ve milletimizin başı sağolsun" dedi.


 

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ


 Astsubay Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan ile Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün cenazeleri törenle memleketlerine uğurlandı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri memleketlerine uğurlanmak üzere Hatay Havalimanı'na getirildi.  Burada düzenlenen törenin ardından Mehmethan'ın naaşı uçakla memleketi İstanbul'a, Gümüş'ün naaşı da helikopterle memleketi Mersin'in Mut ilçesine gönderildi.

Şehit piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve "Kalk da bana gel" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

 Şehit Mehmethan için bugün ikindi namazında İstanbul Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Şehit Mehmethan'ın cenazesi Kocatepe Şehitliği’ne defnedilecek.


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