Afrin şehidini icraya veren avukatın bürosuna saldırı

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MEHMETÇİK VAKFI BAĞIŞI KABUL ETMEDİ

Şehit Musa Özalkan'ın ikramiyesine haciz isteyen avukat, ücretini Mehmetçik'e bağışladı

Afrin şehidi Musa Özalkan'ın evine haciz yolladılar! Bakanlıktan avukata suç duyurusu

Mehmet Nuri Turan

Avukat Emine Gün'ün Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bürosuna, yoldan geçen H.S.A. saldırdı.Saldırıda büronun camları kırılırken, H.S.A.'nın eli kesildi. H.S.A., çağrılan ambulansla tedavi için Yerköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, çevrede önlem aldı.Bu arada büronun dışında asılı Avukat Emine Gün'in isminin yazdığı levha indirildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın maaşına, 2009’da iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası nedeniyle açılan tazminat davası sonucunda haciz konmuş, şehit olmasının ardından haciz işlemi davacı tarafın talebi üzerine yenilenmiş, bunun üzerine şehit ailesinin borcu ödediği öğrenilmişti.Müvekkilinin talebi üzerine haciz yenileme başvurusu yaptığını belirten avukat Emine Gün hakkında Adalet Bakanlığı da suç duyurusunda bulunmuştu.Mehmetçik Vakfı tarafından, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden Avukat Emine Gün’ün, vakfın internet sitesi üzerinden Özalkan adına yaptığı 18 bin lira bağışın kabul edilmediği belirtildi.Mehmetçik Vakfının internet sitesindeki açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, "Utandıran davada avukat da harekete geçti. Mehmetçik Vakfına bağış yaptı" şeklinde haberler yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın icrası sırasında ilk şehidimiz olan Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan adına, 2009’da karıştığı trafik kazasından dolayı başlatılan icra takibi sebebiyle şehadet sonrası aziz şehidimizin emekli ikramiyesinden avukatlık vekalet ücreti olarak kesilen ve karşı tarafın avukatı Emine Gün tarafından vakfın internet sayfası üzerinden, kredi kartından 12 Şubat’ta saat 13.48’de, şehidimiz adına vakfımıza bağış olarak yatırılan 18 bin liranın, Mehmetçik Vakfı tarafından kabulü uygun bulunmamış ve aynı gün saat 17.08’de bağışı yapan şahsın kredi kartına iade edilmiştir."DHA