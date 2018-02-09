Afrin şehidinin cenazesinde yürek yakan tesadüf!

EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYİNDİ

YUKARIDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜDE TÜRKİYE HARİTASI

Erdinç Şahin

için Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Karabük milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehidin Tunceli'de komiser yardımcısı olarak görev yapan eşi Hafize Nur Akpınar, babası İsmail ve annesi Ülker ile kızkardeşi Beyza Akpınar ile gaziler, Kardemir Karabüksporlu futolcular, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.Hafize Nur Akpınar, törene üzerinde eşinin üniforması ile Beyza Akpınar ise ağabeyinin parkasıyla katıldı. Kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı. Törende şehidin eşi, annesi, babası ve kız kardeşi yan yana oturup birbirlerinin ellerinden tuttu. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin babasıyla yan yana saf tuttu.Tören sırasında kalabalığın yukarıdan çekilen görüntülerinde oluşturduğu Türkiye haritası herkesi şaşırttı.