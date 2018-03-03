15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Afrin şehitlerine veda

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin Bilal köyündeki 1083 rakımlı tepede önceki gün 8 Mehmetçik şehit düşmüştü. 8 asker de İzmir ve Diyarbakır’dan gelen JÖH’lerdendi. JÖH’ler saklandıkları tünellerden çıkan teröristleri imha için son mermilerine kadar kahramanca çarpışmıştı.

Afrin şehitlerine veda

O TEPE ANILDI


Silah arkadaşları 8 kahramanın şehit düştüğü 1083 rakımlı tepeyi dün ele geçirdi. Şehitlerin isimlerini teker teker okuyup ant içti. 8 şehit memleketlerinde on binlerce kişinin katıldığı törenlerle dün toprağa verildi.


KAHRAMAN VEDASI...


 Şehit düşen 8 kahramandan biri olan Konyalı Astsubay Taha Koç (23), Afrin’e gitmek için Diyarbakır’daki birliğinden geçen hafta Gaziantep’e gelmişti. Harekat için yola çıkmak üzereyken DHA kameralarına ’Ölüm bize ne uzak / Bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık / Bize ne yapsın ölüm’ dizelerini okumuştu. Bu anlar kahramanın son görüntüsü oldu.


TÜRKİYE'NİN ACISI


Şehit astsubaylar Abdullah Taha Koç (23) Konya’da, Uğur Palancı (28) İzmir’de toprağa verildi. Şehit uzman çavuşlar Arif Demirel (24) Kastamonu’da, Burhan Açıkkol (24) Isparta’da, Rıdvan Çevik (26) Van’da, Recep Çetin (25) Eskişehir’de, Mehmet Dinek Denizli’de (24) ve Mustafa Ozan Gökçe (25) Hatay’da defnedildi.


EVLENECEKTİK


Uzman Çavuş Mehmet Dinek için Denizli’de düzenlenen törende nişanlısı Huriye Alaca gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye şehidin üniforması ile katılan Huriye Alaca’nın “Gittim, dönemeyeceğim, dedin. Beni bırakıp nerelere gittin? Evlenecektik” diyerek feryat etti.


ŞEHİT AĞABEYE SON ÖPÜCÜK


Şehit Uzman Çavuş Burhan Açıkkol (24), memleketi Isparta’da 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi. Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Emirhan Açıkkol’un cenazede ağabeyinin tabutunu öpmesi yürekleri dağladı.


GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI


Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin’in (24) Eskişehir’deki cenaze töreninde kız kardeşi Seda Çetin gözyaşlarına boğuldu. 1 çocuk babası Recep Çetin, Yeter Çetin (23) ile evliydi.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türk Silahlı Kuvvetleri terör mevzilerini bombalıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri terör mevzilerini bombalıyor
Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu
İki belediye arasında arazi krizi

İki belediye arasında arazi krizi
Denizli'de bomba paniği

Denizli'de bomba paniği
Tunceli’de PKK cephaneliği ele geçirildi

Tunceli’de PKK cephaneliği ele geçirildi
Genelkurmay 'çatı' davasında ara karar

Genelkurmay 'çatı' davasında ara karar
Erdoğan: 2348 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan: 2348 terörist etkisiz hale getirildi
Muğla'da terör propagandasına tutuklama

Muğla'da terör propagandasına tutuklama

Hollanda’daki Türkler’den Mehmetçik’e destek

Hollanda’daki Türkler’den Mehmetçik’e destek
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan açıklamalar

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan açıklamalar
Nevşehir'de DEAŞ operasyonu

Nevşehir'de DEAŞ operasyonu