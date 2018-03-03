Afrin şehitlerine veda

O TEPE ANILDI



KAHRAMAN VEDASI...







TÜRKİYE'NİN ACISI



EVLENECEKTİK







ŞEHİT AĞABEYE SON ÖPÜCÜK



GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI





İdil Janet Demiray

Silah arkadaşları 8 kahramanın şehit düştüğü 1083 rakımlı tepeyi dün ele geçirdi. Şehitlerin isimlerini teker teker okuyup ant içti. 8 şehit memleketlerinde on binlerce kişinin katıldığı törenlerle dün toprağa verildi.Şehit düşen 8 kahramandan biri olan Konyalı Astsubay Taha Koç (23), Afrin’e gitmek için Diyarbakır’daki birliğinden geçen hafta Gaziantep’e gelmişti. Harekat için yola çıkmak üzereyken DHA kameralarına ’Ölüm bize ne uzak / Bize ne yakın ölüm / Ölümsüzlüğü tattık / Bize ne yapsın ölüm’ dizelerini okumuştu. Bu anlar kahramanın son görüntüsü oldu.Şehit astsubaylar Abdullah Taha Koç (23) Konya’da, Uğur Palancı (28) İzmir’de toprağa verildi. Şehit uzman çavuşlar Arif Demirel (24) Kastamonu’da, Burhan Açıkkol (24) Isparta’da, Rıdvan Çevik (26) Van’da, Recep Çetin (25) Eskişehir’de, Mehmet Dinek Denizli’de (24) ve Mustafa Ozan Gökçe (25) Hatay’da defnedildi.Uzman Çavuş Mehmet Dinek için Denizli’de düzenlenen törende nişanlısı Huriye Alaca gözyaşlarına boğuldu. Cenazeye şehidin üniforması ile katılan Huriye Alaca’nın “Gittim, dönemeyeceğim, dedin. Beni bırakıp nerelere gittin? Evlenecektik” diyerek feryat etti.Şehit Uzman Çavuş Burhan Açıkkol (24), memleketi Isparta’da 10 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi. Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Emirhan Açıkkol’un cenazede ağabeyinin tabutunu öpmesi yürekleri dağladı.Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin’in (24) Eskişehir’deki cenaze töreninde kız kardeşi Seda Çetin gözyaşlarına boğuldu. 1 çocuk babası Recep Çetin, Yeter Çetin (23) ile evliydi.