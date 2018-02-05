Afrin şehitlerini uğurladık

Mine Bozkurt

Tankçı Teğmen MuhammetTSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 15'inci gününde şehit düştü.Geçen yıl şehit oğlunun cenaze töreninde kendisini teselli eden Teğmen Çubukçu´nun da şehit düştüğü haberini alan Hülya Yayla, büyük bir acı daha yaşadı. Şehit annesi Hülya Yayla, Teğmen Çubukçu’nun oğlunun cenazesinde kendisine, “İntikamını alacağım, sen dik dur ağlama” dediğini hatırlatarak, “Şimdi oğlumla cennette buluştular. Cenazesine çok katılmak istedim ama ilaç kullanıyorum kötü olurum diye oğlum götürmedi. Ama en kısa zamanda gidip ailesini ziyaret edeceğim” dedi.Şehidin kardeşi Ceren Çubukçu, şehidin naaşı önünde bekleyen askerin göz yaşını sildi.Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin tanka düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın cenazesi memleketi Giresun'a gönderildi.Uzman çavuş Ufuk Akdağ bir çocuk babasıydı ve 29 yaşındaydı.Afrin’e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda tanka yapılan saldırıda şehit olan askerlerden Tank Sözleşmeli Er Nurullah Seçen, memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde dualarla defnedildi.Baba evine getirilen şehidin naaşı helallik alınmasından sonra cenaze namazının kılınacağı Ulu Camisine götürüldü. Şehidin babası Sedat, annesi Songül Seçen, kardeşleri ile nişanlısı Sahra Başaran ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun askeri üniformasını giyip beresini takan baba Sedat Seçen, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.Merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan 28 yaşındaki Fırat Karaca, TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü.Afrin harekatında 4 Şubat günü şehit düşen Uzman Çavuş Selim Vurdal henüz 25 yaşındaydı ve bekardı. Babası Ahmet Vurdal'ı bir süre önce kaybettiği belirtilen şehidin, bekar ve 3 kardeşten ortancası olduğu öğrenildi. Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları da başsağlığı için eve akın etti.Şehidin cenazesinin, İskenderun'da toprağa verildi.TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül'ün cenazesi, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirildi. Şehidin üniformasını giyen kız kardeşi Fatma Nur Akgül, ağabeyini asker selamıyla karşıladı.Şehit Aygül’ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi. Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı, yaz başında da evleneceği öğrenildi.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren, Osmaniye'de toprağa verildi.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin eşi Zehra ve annesi Emine Evren, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Zehra Evren, bu esnada, "En çok istediği buydu. Türk bayrağına sarılı gelmeyi çok istiyordu." diyerek gözyaşı döktü. Annesi Emine Evren ise "Ağlamayacağım oğlum. Düşmanlarımı sevindirmeyeceğim." dedi.Törenin ardından şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in cenazesi, Garnizon Komutanlığı Şehitliğine defnedildi.