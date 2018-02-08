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Afrin semalarında Türk uçakları neden uçmuyor?

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları ile helikopterlerin 4 Şubat’ı 5 Şubat’a bağlayan geceden bu yana Afrin hava sahasını kullanamadığı ortaya çıktı

Afrin semalarında Türk uçakları neden uçmuyor?
Hürriyet’ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları ile helikopterlerin 4 Şubat’ı 5 Şubat’a bağlayan geceden bu yana Afrin hava sahasını kullanmaması, Rusya’nın kendi uçaklarına omuzdan atılan füzelere karşı yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma çalışmaları yürütmesinden kaynaklandı.

Rusya’nın bu çalışmayı bitirdikten sonra Afrin hava sahasının yeniden Türk savaş uçaklarına açılması bekleniyor. İnsansız hava araçlarının (İHA) uçuşunda ise herhangi bir sorun olmadığı bildirildi.
 

UÇAĞIN DÜŞÜRÜLMESİ


Rusya, 3 Şubat günü İdlib’de Su-25 tipi savaş uçağının MANPAD (Tek kişi tarafından taşınabilir hava savunma sistemi) ile düşürülmesinden sonra, bu tarz saldırılara karşı Afrin ve İdlib hava sahasını kapsayacak şekilde yeni bir elektronik hava savunma sistemi kurma kararı aldı. Moskova yönetimi, bu kararını Türkiye’ye bildirerek, sistemi denemek ve kurmak amacıyla Afrin hava sahasını da kapsayan diğer hava savunma sisteminin belirli aralıklarla kapatılacağını, bu nedenle Türk savaş uçaklarının Afrin üzerinde uçuşuna izin verilmeyeceğini bildirdi.

Rusya’nın bu tutumunun Türkiye’ye karşı bir tavır olarak algılanmaması gerektiği belirtilerek, sistemin kurulması ve test süreci tamamlandıktan sonra Afrin hava sahasının yeniden Türk savaş uçaklarına açılacağı savunuldu.


İHA UÇUŞLARINDA SORUN YOK


Güvenlik kaynakları, bu son gelişmeyle ilgili pazartesi akşamı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın “Afrin hava sahası açık” sözlerine işaret etmekle yetiniyor. Bir güvenlik yetkilisi, “Bazı taktik hazırlıklar yapılabilir. Uçaklar ve helikopterler sınır hattında Türkiye tarafında uçuyor” demekle yetindi.

Rusya’nın İHA uçuşlarına izin vermesi nedeniyle, İHA’ların Afrin’deki bazı hedefleri işaretleyebileceği, sınır hattında uçuş yapan savaş uçaklarının da kanatlı güdüm kiti takılı bombalarla bu hedefleri vurmasının önünde engel olmadığı ileri sürüldü.


AÇIKLAMALARDA DA BİLGİ YOK


Genelkurmay Başkanlığı’nın 5 Şubat’tan bu yana Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili yaptığı açıklamalarda da Hava Kuvvetleri unsurlarının taarruzlarından bahsedilmemesi dikkat çekti. En son 4 Şubat’ta saat 10.00’da yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK-KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir” bilgisi paylaşıldı.
 


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