Afyonkarahisar'da düğün magandalarına baskın

Senim Tanay

Afyonkarahisar'daki Salar beldesinde gece düzenlenen asker eğlencesinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarının inceleyen ekipler A.O, A.B.K, A.O, S.G, K.B, B.B, İ.K, Ö,Ö, M.A.K, Y.D, S.B, ve F.K.’nin havaya ateş ettiğini tespit etti.Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 4 pompalı tüfek ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara mermi ele geçirildi.Silahlara el konurken 12 şüpheli gözaltına alındı.