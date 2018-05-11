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Afyonkarahisar'da düğün magandalarına baskın

Afyonkarahisar'daki asker eğlencesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 4 kuru sıkı tabanca ve 4 pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da düğün magandalarına baskın
Afyonkarahisar'daki Salar beldesinde gece düzenlenen asker eğlencesinde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarının inceleyen ekipler A.O, A.B.K, A.O, S.G, K.B, B.B, İ.K, Ö,Ö, M.A.K, Y.D, S.B, ve F.K.’nin havaya ateş ettiğini tespit etti.

Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada ruhsatsız olduğu belirlenen 4 pompalı tüfek ve 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara mermi ele geçirildi.

Silahlara el konurken 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR,(DHA) 


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