'Ağabey' demediler diye dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Muhammet A. isimli bir şahıs kendine ’Ağabey’ denilmediği için tabanca ile dehşet saçtı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı

21 Ocak 2018, Pazar 20:07
'Ağabey' demediler diye dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Karşıyaka Belediyesi bünyesinde temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenilen 27 yaşındaki Mert Demircioğlu, Halil Evin isimli bir arkadaşı ile kahvaltı yapmak için bir börekçi dükkanına gitti.

SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ


İki arkadaş kahvaltı yaptığı sırada Muhammet A. isimli bir şahısla karşılaştı. İddiaya göre, Halil Evin Muhammet A.’ya ’ağabey’ demediği için aralarında sözlü olarak tartışma çıktı.

Kısa sürede artan gerginliğin sonucu, Muhammet A. yanında bulundurduğu silahı çıkartarak ateşledi. Silahlı kavga sonucu, Demircioğlu ve Evin yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ağır yaralanan Demircioğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS KAÇAN ZANLIYI ARIYOR


Öte yandan, arkadaşı Halil Evin ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheli Muhammet A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Mert Demircioğlu’nun cenazesi bugün Şemikler Merkez Camii’nde ikindi vaktinden sonra kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı’na defnedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 


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