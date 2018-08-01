Endonezya'nın Sumatra bölgesindeki Jambi'da yaşayan ve ağabeyinin tecavüzüne uğrayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu hamileliğinin 8. ayında kürtaj yaptırdığı gerekçesiyle Muara Bulian Bölge Mahkemesi tarafından ay başında 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Guardian'ın aktardığına göre, Jambi polisi bir palmiye yağı plantasyonunda bir fetüs bulduktan sonra kızı ve ağabeyini gözaltına aldı.

AĞABEYİ KARDEŞİNE GEÇEN SENE EYLÜLDEN BERİ 8 KEZ TECAVÜZ ETTİ

Kızın ağabeyi polise verdiği ifadede kız kardeşine geçen sene eylülden beri 8 kez tecavüz ettiğini, kardeşinin bunu reddettiği zamanlarda ise onu dövdüğünü söyledi.

17 yaşındaki ağabey ayrıca izlediği porno filmlerin kızkardeşine cinsel saldırıda bulunmasına neden olduğu savunmasını yaptı. Ağabey 18 yaş altı çocuğa cinsel saldırıdan sadece 2 yıl hapis cezası alırken, genç kız hamileliğin 8. ayında kürtaj yaptırdığı gerekçesiyle 6 ay hapisle cezalandırıldı. Kızın annesi de kürtaja yardım etmekle suçlanıyor.

Endonezya yasalarına göre ülkede kürtaj yaptırmak belli koşullar halinde yasak. Yasalara göre, tecavüz mağdurlarının hamileliğin ilk 40 gününde kürtaj yaptırması gerekiyor.

AKTİVİSTLER YARGIÇLAR HAKKINDA RESMİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Mahkeme kararı sonrası Endonezyalı aktivistler kız çocuğu hakkında hapis cezası veren 3 yargıç hakkında resmi şikayette bulundu.

Başkent Jakarta'da Endonezya Yargı Komisyonu üyeleriyle ile biraraya gelen kadın ve çocuk hakları aktivistleri kararı 'ağır şekilde haksız' olarak niteleyerek komisyonun kararı soruşturmasını istedi.

Toplantıya katılanlardan biri olan araştırmacı Genoveva Alicia "Endonezya'da kürtaja siyah beyaz bakıyorlar. Ne olursa olsun bizim kürtaj yaptıramayacağımızı düşünüyorlar. Yargıçlar bunu normal bir vaka olarak görüyor" diye konuştu.

Genoveva komisyon yetkililerinin olaydan aktivistlerin tepkisi sayesinde haberdar olduğunu da ekledi.

Aktivsitler ayrıca tecavüzcü ağabey ve kız çocuğunun hükümetin atadığı aynı avukat tarafından temsil edildiğini belirterek davadaki usulsüzlüklere sikat çekti.

Komisyon aktivistlere şikayet konusunda 1 ay içinde yanıt vermeyi ve kız çocuğunun annesinin süren davasını takip etme sözü verdi. Bu arada kız çocuğunun hakkında verilen kararı Jambi Yüksek Mahkemesi'nde temyize götüreceği de açıklandı.