Ağabeyinin tecavüzüne uğrayarak anne olmuştu... Kötü günleri atlattı!

Henüz 11 yaşındayken 16 yaşındaki ağabeyinin tecavüzüne uğrayarak hamile kalan Tressa Middleton, kötü günleri geride bıraktı 

27 Şubat 2018, Salı 10:13
Ağabeyinin tecavüzüne uğrayarak anne olmuştu... Kötü günleri atlattı!
Şu an 24 yaşında olan Tressa Middleton, 11 yaşındayken 16 yaşındaki ağabeyi Jason'ın tecavüzüne uğramıştı. Yetkililer içler asıcı durumu öğrendiğinde, 2 yaşındaki bebeğini elinden aldılar. Yaşadıklarınının ortaya çıkması ve kızının elinden alınması onu o kadar üzdü ki, ağır bir depresyona girdi ve eroin bağımlısı oldu.
 

"BİR DAHA ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"


Storia'nın haberine göre Tressa ve 31 yaşındaki nişanlısı Darren Young'ın geçen yıl ekim ayında Arihanna adında bir kızları oldu.
Tressa doğumla ilgili şunları ifade ediyor: 'Arihanna'nın doğum anında o saf hazzı hissettim. Bir daha çocuk sahibi olamayacağımı düşündüğüm çok zaman oldu. Ama aynı zamanda suçluluk hissi de başladı. Çünkü Arihanna benimle beraberdi ama büyük kızım değildi. Onu çok seviyorum, onsuz tam anlamıyla mutlu olamıyorum. Arihanna'nın ablasını tanımadan büyüyecek olması içimi acıtıyor.'



Arihanna'nın doğumu yaklaşık 24 saat sürdü ama şu an gayet mutlu ve güler yüzlü. Tressa beraber olsalar iki kızının çok iyi anlaşabileceklerini düşünüyor ve bir gün bunun olabileceğini umut ediyor ve 'Tek istediğim Arihanna'nın her zaman güvende hissettiği ve sevildiğini bildiği bir yerde, normal bir çocukluğu olması" diyor.

Genç anne, kendi annesiyle ilgili çok sorun yaşamış. Tressa'nın annesi Tracey Tallons, alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden çocuklarına da güzel bir hayat yaşatmamış. Öyle ki, Tressa 7 yaşından itibaren abisi Jason'ın cinsel istismarına maruz kalmasına rağmen annesi hiçbir şekilde bunu anlamamış. Yaşadıklarını 14 yaşına kadar saklayıp daha fazla dayanamayacak noktaya gelince anlatmış.
 

AĞABEYİ TUTUKLANDI


Jason polis soruşturması sonunda 19 yaşındayken tutuklandı ve hapis cezası aldı. Tressa ise yaşadıklarıyla mücadele etmeye çalıştı. Uyuşturucu ve alkol kullanımını yıllarca sürdürüp, sonrasında tamamen temizlendi. Bir danışmandan yardım aldı ve iyileşme sürecinde sevgilisi Darren'ın da sürekli desteği ile hayata yeniden tutundu.


2012 yılında yeniden hamile kaldı ama düşük yaptı. Tam da annesinin zatürree sebebiyle hayatını kaybetmesinden üç gün önce... Hem annesini hem de bebeğini aynı hafta kaybetmenin acısıyla katıldığı cenazede kardeşiyle de yüzleşti. Yıllardır görmemesine rağmen, sancılı hatıralar devam ediyordu zaten.

İlk bebeğini verdiği aileden önceleri düzenli olarak haber almasına rağmen, son üç yıldır hiçbir şekilde bir haber alamadı. Ama yine de bütün özel günlerde kart yollamaya devam ediyor. Arihanna, güzelce büyürken Tressa da üniversiteye gidip psikoloji okumayı planlıyor: 'Onun hayatının benimkinden farklı olması için elimden geleni yapmaya kararlıyım.'
 


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