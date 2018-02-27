Ağabeyiyle boşanmak isteyen yengesini öldürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, yurt dışında çalışan abisi ile bugün boşanma davası olan Kırgızistan uyruklu yengesini boğarak öldürdü. 

Ağabeyiyle boşanmak isteyen yengesini öldürdü
Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi korkunç bir kadın cinayeti daha işlendi.

İddiaya göre, dün akşam Mehmet Ç. yurt dışında çalışan ve bugün boşanma davaları görülecek olan abisi Haydar Ç.'nin eşi 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Katerina Ç.'nin evine gitti.
 

ÖNCE 3 YEĞENİNİ KENDİ EVİNE GÖTÜRDÜ


Görüşmeden önce 3 yeğenini kendi evine götüren Mehmet Ç., tekrar yengesinin evine döndü. Mehmet Ç. bir süre konuştuğu yengesini, çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdü.


SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ


Sabaha kadar yengesi Katerina Ç.'nin cesedin başında bekleyen Mehmet Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.

Olay yerine gelen polis, evde Katerina Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


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