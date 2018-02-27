Ağabeyiyle boşanmak isteyen yengesini öldürdü

ÖNCE 3 YEĞENİNİ KENDİ EVİNE GÖTÜRDÜ

SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEDİ

Erdinç Şahin

Manavgat’ın Bahçelievler Mahallesi korkunç bir kadın cinayeti daha işlendi.İddiaya göre, dün akşam Mehmet Ç. yurt dışında çalışan ve bugün boşanma davaları görülecek olan abisi Haydar Ç.'nin eşi 3 çocuk annesi Kırgızistan uyruklu Katerina Ç.'nin evine gitti.Görüşmeden önce 3 yeğenini kendi evine götüren Mehmet Ç., tekrar yengesinin evine döndü. Mehmet Ç. bir süre konuştuğu yengesini, çıkan tartışmanın ardından boğarak öldürdü.Sabaha kadar yengesi Katerina Ç.'nin cesedin başında bekleyen Mehmet Ç. sabah saatlerinde polise giderek olayı anlattı.Olay yerine gelen polis, evde Katerina Ç.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.