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Ağaç kenarına attığı çanta polisi alarma geçirdi

Bir kadının yürürken kaldırımdaki ağaç kenarına attığı çanta, vatandaşların ihbarı üzerine polis tarafından fünyeyle patlatıldı

23 Ocak 2018, Salı 18:14
Ağaç kenarına attığı çanta polisi alarma geçirdi
Kızılay Milli Müdafaa Caddesi’nde yürüyen bir kadın, elindeki çantayı ağaç kenarına atıp uzaklaştı. Kaldırımda çantayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan Tuba Ş. adına bir kimlik ile kişisel malzemeler çıktı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin eşkale uyan bir kişiyi olay yerinin yakınında gözaltına aldığı öğrenildi. Kadının Güvenpark tarafından gelerek çantayı kaldırıma attığı ve yürümeye devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ANKARA (AA)


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