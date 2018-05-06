Ağaca bağlı at selde kaldı

ATINI ÇIKARIP BAŞKA YERE GÖTÜRDÜ

Mehmet Nuri Turan

Kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkili olduğu mahallelerdeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Sütlüce Mahallesi'nde oturan ve at arabasıyla kağıt toplayan Şahin Demirci'nin evinin yanındaki boş arsada ağaca bağladığı 'Arap' adlı 3 yaşındaki atı da suda kaldı.Şahin Demirci, aniden bastıran yağmur nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Demirci, suya girerek, ağaca bağlı atını sudan çıkarıp, başka yere götürdü. Evlerinin bodrum katlarını su basanlar da yağmur sularını kendileri boşaltmaya çalıştı.Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)