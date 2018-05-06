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Ağaca bağlı at selde kaldı

Eskişehir merkezde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Boş arsadaki ağaca bağlı at, yağmur sularının oluşturduğu selde kaldı

06 Mayıs 2018, Pazar 23:54
Ağaca bağlı at selde kaldı
Kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın etkili olduğu mahallelerdeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Sütlüce Mahallesi'nde oturan ve at arabasıyla kağıt toplayan Şahin Demirci'nin evinin yanındaki boş arsada ağaca bağladığı 'Arap' adlı 3 yaşındaki atı da suda kaldı.

ATINI ÇIKARIP BAŞKA YERE GÖTÜRDÜ


Şahin Demirci, aniden bastıran yağmur nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Demirci, suya girerek, ağaca bağlı atını sudan çıkarıp, başka yere götürdü. Evlerinin bodrum katlarını su basanlar da yağmur sularını kendileri boşaltmaya çalıştı.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)


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