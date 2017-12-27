'Ağaoğlu'nun Tesla'sı otoparkta çürüyor' haberlerine İTÜ'den açıklama



"DAHA İYİSİNİ YAPIN" DEDİ ARACI HİBE ETTİ

"ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ"



"ARACIN İADESİNİ İSTEDİK"



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

"TEK ŞARJLA 450 KM YOL ALABİLEN ARAÇLAR YAPTIK"



"ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETMEKTEYİZ"

Gizem Yetil

“Türkiye'de yerli otomobil için “babayiğit” aranmasından çok önce biz bu adımları atmıştık” diyen Ağaoğlu ve Türkiye'ye ilk gelen Tesla'nın başına gelenleri şöyle aktardı:“2010'da Tesla Roadster elektrikli otomobili Türkiye'ye ilk ben getirdim. Daha birkaç ay kullanmıştım ve çok sevmiştim ki, İTÜ'nün Makina Fakültesi dekanı aradı. Aracı bir haftalığına öğrencilerinin incelemesi için benden istiyordu. Teklifini reddettim. Birkaç gün sonra dönemin İTÜ Rektörü Muhammed Şahin hocayı ben aradım. ‘Hocam bu aracı üniversitenize hibe ediyorum. Bir tek şartım var. Bundan daha iyisini yapın. 500 aracı ben alacağım' dedim. Kabul ettiler ve ben de aracı İTÜ'ye hediye ettim.”Sözcü'de yer alan habere göre; Tesla'nın teslim töreninde, “Ben bu aracı yurtdışından farkındalık yaratmak için getirttim. Aracın Ar-Ge çalışmalarına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum” dediğini hatırlatan Ağaoğlu şöyle devam etti: “Ancak aracın teslim edilmesinin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen otomobille ilgili çalışmalar hakkında hiçbir bilgi sahibi olamadık. Tesla'nın başına ne geldiğini anlamak için arkadaşlarımız üniversiteye gitti. Tesla'yı teslim ettiğimiz tarihte İTÜ'de rektör değişti ve araç rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedildi. Araca el sürülmediğinden pilleri tükenmiş, şarj sistemi de arızalanmıştı. Araca 50 bin dolar masraf çıkarıldı.”ABD'li ünlü bir üniversiteden İTÜ'yü ziyarete gelen heyetin Tesla'yı görünce imrendiğini aktaran Ağaoğlu, bunun üzerine üniversite yönetiminin aracın kıymetini anlayıp mekatronik atölyesine taşıdığını aktardı. Ancak bu kez de tamiri için bütçe bulunamadığı için aracın yine kaderine terk edildiğini ifade eden Ağaoğlu, “Biz bu durumu tespit edince bir dilekçeyle aracın iadesini istedik. Yönetim sıcak baktı ama İTÜ'nün hukuk servisi, ‘envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğunu' söyledi” dedi.Çıkan bu haberler sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) açıklama geldi.Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Tesla Roadster, 28.02.2012 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ‘ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlanmıştır. 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır.İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar’ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır.Son günlerde bazı yayın organlarında “Tesla Otoparkta Çürüyor” şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır. Aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz.