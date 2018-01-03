 AGİ 2018 ne kadar oldu, 2018 AGİ ücretleri, 2018 AGİ tablosu nedir diye merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu 2018 asgari ücret miktarını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu diye internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Ayrıca memur, memur emeklisi ve işçi emeklisine 2018 yılında gelecek zam da belli oldu. İşte asgari ücret ve AGİ hakkında bilinmesi gereken bütün detaylar...
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AGİ 2018 miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? AGİ 2018)

2018 yılının asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından vatandaşlar AGİ 2018 ne kadar oldu, 2018 AGİ ücretleri, 2018 AGİ tablosu nedir diye merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu 2018 asgari ücret miktarını açıkladı. Bunun üzerine vatandaşlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu diye internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Ayrıca memur, memur emeklisi ve işçi emeklisine 2018 yılında gelecek zam da belli oldu. İşte asgari ücret ve AGİ hakkında bilinmesi gereken bütün detaylar...
 

03 Ocak 2018, Çarşamba 14:27
AGİ 2018 miktarı belli oldu (2018'de Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu? AGİ 2018)
AGİ  2018 ne kadar oldu? Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Jülide Sarıeroğlu 2018 yılı için belirlenen asgari ücret miktarını açıkladı. Asgari ücrete yüzde 14.2 oranında zam yapıldı peki bu durumda 2018 AGİ ne kadar oldu? İşte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve asgari ücret ile ilgili son gelişmeler…
 

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “1 Ocak 2018 itibariyle asgari ücret 2018’de brüt olarak 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek” şeklinde konuştu. Mevcut asgari ücret 1404 TL’den 1603 TL’ye yükselerek %14.2 artış gösterdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. İşçi ve işveren kesimlerin de yer aldığı masada TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, “Komisyon kararına katılmıyor, muhalefet ediyoruz” dedi.
 

2018 AGİ NE KADAR OLDU?


Medeni Durum                              Aylık Tutar

Bekar                                            152,18 TL
Evli, eşi çalışmayan                     182,51 TL
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu      205,44 TL
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu     228,16 TL
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu     258,70 TL
Evli, eşi çalışan                            152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu            175 TL
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu            197,83 TL
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu            228,56 TL
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu            243,48 TL
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu            258,70 TL
 

AGİ NEDİR?


Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.


AGİ'DEN KİMLER YARARLANABİLİR?


Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.
 

AGİ'DEN KİMLER YARARLANAMAZ?


Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

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AGİ MAAŞA DAHİL MİDİR?


1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.


2018 AGİ İLE BERABER ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?


2018 yılı itibariyle her maaş ve ek ödemeye gelecek olan zam, asgari ücrete de gelecek. Asgari geçim indirimi asgari maaşın brütü üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, ödenecek tutar işçinin evli bekar ve kaç çocuklu olduğuna göre değişiyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücretin net bin 603 TL olarak belirlendiğini söyledi. Bakan Sarıeroğlu, “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Asgari ücret 2018'de brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek” dedi.


2018 YILI AGİ NASIL HESAPLANIR?


Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

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