Ağır koku gelen evde 20 kedi bulundu

İnönü Mahallesi Muratevler Hünkar Sokak'ta bulunan bir apartmanın 1'nci katında yalnız yaşayan Özlem Y.'den uzun süre haber alamayan ve evden ağır bir koku gelmesi üzerini komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler balkon kapsından içeri girdi. İçeride Özlem Y.'yi bulamayan ekiplerin, 20'ye yakın kedi ve yavrusuyla karşılaştı. Telefonla Özlem Y.'ye ulaşamayan ekipler, gerekli inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Kokunun nedeninin ise kediler için bırakılan tavuk etlerinden kaynaklandığı anlaşıldı.

DHA