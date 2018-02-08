Ağız kopuzu ve vahşi doğa sesleriyle dinleyicileri büyülüyor

Can Hakman

Podlujnaya'nın ağız kopuzuna olan ilgisi 6 yaşında başladı. Çocukluğunda çalmayı öğrendiği birçok çalgıyı bestelerinde kullanan Podlujnaya, sanatının en büyük özelliğinin eserlerinde kullandığı doğa sesleri olduğunu söylüyor.Şaman müziğiyle birleşince muazzam etki yaratan hayvan ve kuşların dilinde ‘konuşabilen’ Uutay, bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok yarışa katıldı.Aslen Ukraynalı olan Podlujnaya'nın yakut kültür ve doğasına olan sevgisi müziğine de yansıyor. Meditatif müzikten elektronik müziğe farklı tarzlarda çalışan genç müzisyen, bugüne kadar 2 albüm çıkardı.