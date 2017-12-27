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Ağlama Duvarı’na yapılacak tren istasyonuna Trump adı verildi

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın batı duvarı Burak (Ağlama) Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın adının verileceğini duyurdu

Ağlama Duvarı’na yapılacak tren istasyonuna Trump adı verildi
İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve büyükelçiliğini bu kente taşıması kararının ardından ABD Başkanı Trump’ın adını Burak Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna verme kararı aldığını belirtti.


PROJE GELECEK YIL BAŞLAYACAK


İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Tel Aviv ile Batı Kudüs’ü Burak (Ağlama) Duvarı’na bağlayacak hızlı tren projesinin hayat geçirilmesinin planlandığı ve gelecek yıl projenin başlatılacağı bildirilmişti.

Filistinliler, söz konusu projeyi İsrail’in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olarak görüyor.


GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR


ABD Başkanı Trump, 6 Aralık’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

İsrail askerlerinin bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahalelerde 15 Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralanmıştı.

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke çekimser kalmıştı.

AA
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