Ağlayan bebeğini merdivenden fırlattı!

Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki adam, çok ağladığı gerekçesiyle 10 aylık bebeğin merdivenlerde aşağı fırlattı. Bebek yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken cani baba tutuklandı

Ağlayan bebeğini merdivenden fırlattı!
Rusya'da sarhoş baba, ağladığı gerekçesiyle 10 aylık oğlunu merdivenlerden aşağı fırlattı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuğun beyin sarsıntısı geçirdiği ve vücudunda kırıklar olduğu açıklandı.
 

EVE DÖNEN ANNE ŞOK GEÇİRDİ



 
Rusya'nın Suntar köyünde yaşayan 23 yaşındaki Yulian Atomanov, çocuğun çığlıkları üzerine yerinden kalktı ve talihsiz bebeği merdivenden aşağı attı. Atomanov'un 22 yaşındaki karısı Vilena yakacak odun toplamak için dışarı çıkmıştı. Eve döndüğünde merdiven boşluğunda kanlar içinde yatan çocuğunu gören kadın şoke oldu.
 

CİNAYETE TEŞEBBÜS İLE YARGILANACAK

 
Cani babanın daha önce de ölüm tehtidi sebebiyle sabıka kaydı olduğu ayrıca eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi. Bebeğin durumu ciddiyetini korurken babanın cinayete teşebbüs ile suçlandığı ve hakkında 15 yıl hapis cezası istendiği belirtildi.

Genç adam polisler eşliğinden eve getirilerek olayı detaylı şekilde anlattı. O anlar objektiflere böyle yansıdı. 



 


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