Ağlayan bebeğini merdivenden fırlattı!

EVE DÖNEN ANNE ŞOK GEÇİRDİ

CİNAYETE TEŞEBBÜS İLE YARGILANACAK

Nazlı Erdol

da sarhoş baba, ağladığı gerekçesiyle 10 aylık oğlunu merdivenlerden aşağı fırlattı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren çocuğun beyin sarsıntısı geçirdiği ve vücudunda kırıklar olduğu açıklandı.'nınköyünde yaşayan 23 yaşındaki, çocuğun çığlıkları üzerine yerinden kalktı ve talihsiz bebeği merdivenden aşağı attı. Atomanov'un 22 yaşındaki karısı Vilena yakacak odun toplamak için dışarı çıkmıştı. Eve döndüğünde merdiven boşluğunda kanlar içinde yatan çocuğunu gören kadın şoke oldu.Cani babanın daha önce de ölüm tehtidi sebebiyle sabıka kaydı olduğu ayrıca eşine de şiddet uyguladığı öğrenildi. Bebeğin durumu ciddiyetini korurken babanın cinayete teşebbüs ile suçlandığı ve hakkında 15 yıl hapis cezası istendiği belirtildi.Genç adam polisler eşliğinden eve getirilerek olayı detaylı şekilde anlattı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.