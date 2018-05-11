

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Agora ve çevresinin yenilenmesi, iyileştirilmesi ile ilgili Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi (TARKEM) ve diğer tüm paydaşlar tarafından Kalkınma Bakanlığı’na iletilen önerilerin titizlikle incelendiğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yapılan incelemelerin destekle sonuçlandığını söyledi.Bakanlık tarafından çıkartılan ödeneğin Agora ve Kemeraltı’nın yenilenmesinde kullanılacağını hatırlatan Atilla Kaya, söz konusu bölgelerin İzmir’in hafızası olduğunu vurguladı. İzmir Tarih Projesi kapsamındaki çalışmalara desteklerinin devam edeceğini de vurgulayan Kaya, "İzmir’in hafızası olan hangi semtimiz, hangi çarşımız, hangi lokasyonumuz varsa bizim için oldukça değerlidir. Bu anlamda Agora ve Kemeraltı, İzmir için değer sıralamasında birinciliğini korumaktadır. 8 bin 500 yıllık kente sahip İzmir’in geçmişten günümüze uzanan ve ayakta kalan en önemli değerlerinden bir tanesi olan Agora’daki çalışmalara desteğimiz devam edecek" dedi.Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’in diğer meselelerinde olduğu gibi bu konuda da devreye girdiğini ve gerekli talimatları vererek kent için oldukça önem taşıyan bu desteğin verilmesini sağladığını belirten Atilla Kaya, "Sayın Başbakanımız söz konusu İzmir olunca tüm kapıların ardına kadar açılmasını sağlıyor. Bu noktada da gerekli talimatları vererek İzmir’imiz için büyük önem taşıyan bu desteğin verilmesini sağladı. Kendisine İzmirli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.