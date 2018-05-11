Agora ve Kemeraltı'na 20 milyon TL'lik ödenek geldi
İzmirlilerin tarihle ilişkisinin korunması ve güçlendirilmesini hedefleyan İzmir Tarih Projesi’ne hükümetten destek geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Agora ve yakın çevresi ile ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 20 milyon TL tutarındaki ödeneğin 2018 yılı yatırım planına alınarak Kalkınma Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderildiğini belirtti. Bu ödenek, bakanlık tarafından İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na aktarılacak
'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'
Bakanlık tarafından çıkartılan ödeneğin Agora ve Kemeraltı’nın yenilenmesinde kullanılacağını hatırlatan Atilla Kaya, söz konusu bölgelerin İzmir’in hafızası olduğunu vurguladı. İzmir Tarih Projesi kapsamındaki çalışmalara desteklerinin devam edeceğini de vurgulayan Kaya, "İzmir’in hafızası olan hangi semtimiz, hangi çarşımız, hangi lokasyonumuz varsa bizim için oldukça değerlidir. Bu anlamda Agora ve Kemeraltı, İzmir için değer sıralamasında birinciliğini korumaktadır. 8 bin 500 yıllık kente sahip İzmir’in geçmişten günümüze uzanan ve ayakta kalan en önemli değerlerinden bir tanesi olan Agora’daki çalışmalara desteğimiz devam edecek" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’in diğer meselelerinde olduğu gibi bu konuda da devreye girdiğini ve gerekli talimatları vererek kent için oldukça önem taşıyan bu desteğin verilmesini sağladığını belirten Atilla Kaya, "Sayın Başbakanımız söz konusu İzmir olunca tüm kapıların ardına kadar açılmasını sağlıyor. Bu noktada da gerekli talimatları vererek İzmir’imiz için büyük önem taşıyan bu desteğin verilmesini sağladı. Kendisine İzmirli hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DHA