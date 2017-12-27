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Ağrı’da kayak sezonu 15 gün sürdü

Ağrı'da 15 gün önce sezona başlayan Küpkıran Kayak Merkezi, havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve karların erimesi ile sezona ara vermek zorunda kaldı. 

Ağrı’da kayak sezonu 15 gün sürdü
Ağrı’da 2 hafta önce kayakseverlerin hizmetine açılan Küpkıran Kayak Merkezinde, son günlerde kentte etkili olan sıcak hava ve yağmurla birlikte karların erimesi nedeniyle kayak yapılamaz hale geldi. Geçtiğimiz günlerde karla kaplanan ve yüzlerce vatandaşın akın ettiği kayak merkezinde eriyen kar nedeniyle toprak zemin göründü.



Kayak merkezine kaymak için gelen vatandaşlar karların tamamen eridiğini ve kayak yapılamayacağını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kapılarını kayakseverlere kapatmak zorunda kalan kayak merkezinde karın yağması bekleniyor.



Kayak merkezine kaymak için gelen vatandaşlar geçtiğimiz yıl aralık ayında yerde bir metre karın olduğunu ve sürekli kaymanın mümkün olduğunu söyledi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar, eriyen karlar nedeniyle kayak merkezinde kaymanın imkansızlaştığını belirtti.



Yaşanan durum karşısında şaşkın olduklarını kaydeden çocuklar ise, bir an önce karın yağmasını beklediklerini ifade etti.
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