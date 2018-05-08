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Ağrı'da PKK operasyonu: 4 memur tutuklandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3’ü belediye çalışanı 4 memur tutuklandı.

Ağrı'da PKK operasyonu: 4 memur tutuklandı
Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonda Patnos Belediyesi’nde çalışan Ş.Y., F.T., E.Y. ile İlçe Özel İdaresi’nde görevli B.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Ş.Y.,F.T.,E.Y. ve B.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ’silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ’silahlı terör örgütünün propagandasını yapma’ suçlarından tutuklandı. 4 memur, Patnos L Tipi Cezaevi’ne konuldu.


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