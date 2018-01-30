Ağrı’da terör propagandasına gözaltı

Serap Belovacıklı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP Ağrı İl Başkanı Arpaç’ın da bulunduğu 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.Hamur ilçesinde ise aynı suçtan 3 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.AA