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Ağrı’da terör propagandasına gözaltı

Ağrı’da, Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen, HDP Ağrı İl Başkanı Maşuk Arpaç’ın da aralarında yer aldığı 9 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı’da terör propagandasına gözaltı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlattı.
         
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyadan terör örgütü YPG/PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, aralarında HDP Ağrı İl Başkanı Arpaç’ın da bulunduğu 6 kişi operasyonla gözaltına alındı.


Hamur ilçesinde ise aynı suçtan 3 kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

AA


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