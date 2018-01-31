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Ağrı'da teröristlerle çatışma çıktı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.

31 Ocak 2018, Çarşamba 18:42
Ağrı'da teröristlerle çatışma çıktı: 1 asker şehit, 1 asker yaralı
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı.


HASTANEDE ŞEHİT OLDU


AA'nın haberine göre, yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.


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