Ağrı Dağı’nda 2 PKK’lı öldürüldü

'OPERASYON DEVAM ETMEKTEDİR'

Mine Bozkurt

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat ve Komando taminin bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağladığı belirtildi.2 teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca; Bölücü Terör Örgütü mensuplarını tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı Dağı bölgesinde 28 Şubat 2018 tarihinde operasyon başlatılmıştır. 04 Mart 2018 günü saat: 16.00 sıralarında Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerimiz bir grup Bölücü Terör Örgütü mensubu ile ile sıcak temas sağlamış ve çıkan çatışma neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan diğer bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyon devam etmektedir" denildi.