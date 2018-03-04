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Ağrı Dağı’nda 2 PKK’lı öldürüldü

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Ağrı Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı terörist öldürüldü

Ağrı Dağı’nda 2 PKK’lı öldürüldü
Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat ve Komando taminin bir grup PKK’lı terörist ile sıcak temas sağladığı belirtildi.

'OPERASYON DEVAM ETMEKTEDİR'


2 teröristin öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca; Bölücü Terör Örgütü mensuplarını tespit ve etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı Dağı bölgesinde 28 Şubat 2018 tarihinde operasyon başlatılmıştır. 04 Mart 2018 günü saat: 16.00 sıralarında Jandarma Özel Harekat ve Komando timlerimiz bir grup Bölücü Terör Örgütü mensubu ile ile sıcak temas sağlamış ve çıkan çatışma neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Kaçan diğer bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyon devam etmektedir" denildi.
 


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