Ağrı ile İran kentleri arasında minibüs seferleri başladı

Oğuz Ekici

Ağrı ile İran’ın Xoy, Urmiye ve Tebriz illeri arasında karşılıklı olarak yapılan anlaşmalara sonucunda bugün sabah saatlerinden minibüs seferleri başladı.Ağrı Valiliği tarafından başlatılan seferler kapsamında her gün Ağrı’dan İran’a minibüs seferleri yapılacak. Valilik önünde yapılan programda minibüs ve yolcular hazır bulundu. Dualar ve tekbirlerin okunduğu programda, Ağrı’dan İran’a gidecek yolcular kurban kesilerek uğurlandı.Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban burada yaptığı konuşmada, Ağrı’nın İran ile 87 kilometrelik sınır hattı olduğunu kültür, tarih ve inançların birbirine çok yakın olmasına rağmen başka illerin İran’ın sınır kentleri ile yakın ilişkilerde olduğunu ancak Ağrı’nın İran’a bu kadar yakın olması ve Türkiye’nin en büyük karasal sınırının Ağrı’da olmasına rağmen bu ticaretten ve ilişkilerden yararlanamadıklarını söyledi.Ağrı’da İranlıların neredeyse hiç bulunmadığını ve havaalanının kullanılmadığına değinen Elban, İranlı turistlerin Ağrı üzerinden Erzurum ve Trabzon illerine gittiğini sözlerine ekledi. İran sınır illerinin valileri ile de görüştüklerini vurgulayan Elban, Ağrı turizm potansiyelinin arttırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Elban, “Burada ki turizmci arkadaşlar kendileri de biliyorlar. Kısa bir süre içerisinde başta İstanbul, İzmir olmak üzere birçok İranlı kardeşimize bilet satışlarına hemen başladılar, bu hareketlilikte olmaya başladı. Biz bu işin en önemli ayaklarından birinin de kara taşımacılığı olduğunu düşünüyoruz.Bu çerçeve de herhangi bir girişimciye siz belli bir miktar parayı riske ederek bu işi başlatın dememiz biraz zor olacaktı, onlar içinde büyük bir risk olacaktı. Bu riski ve maliyeti biz üstlenelim dedik, 4 tane araç şoförleri ile birlikte biz valilik olarak kiraladık” dedi.Her iki taraf arasında güven ortamının oluşması için seferlerin Ağrı Valiliği tarafından başlatıldığının altını çizen Vali Elban ilerleyen zamanlarda sistem oturduğunda bu seferlerin özel sektöre devredileceğini kaydetti.İleriki zamanlarda turist sayısının artışına bağlı olarak çoğaltabileceklerini aktaran Elban, “Bir hattımız Ağrı’dan Maku üzerinden Tebriz’e, diğer hattımızda Ağrı’dan Xoy üzerinden Urmiye’ye, İran’dan her sabah 2 araç gelecek Ağrı’dan da öğleden sonra aynı şekilde 2 aracımız oraya gidecek” ifadelerini kullandı.Programa, Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban’ın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve vatandaşlar katıldı.