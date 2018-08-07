Ağrı'da 64 kilo 426 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 64 kilo 426 gram eroin ele geçirildi.

07 Ağustos 2018, Salı 10:53
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 64 kilo 426 gram eroin ele geçirildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu Doğubayazıt ilçesine bağlı Üzengili köyü bölgesindeki bir arazide arama yapıldı.

Aramada araziye gömülü 4 poşet bulan ekipler, poşetlere yerleştirilen 64 kilo 426 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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