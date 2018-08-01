Kaza Doğubayazıt-Diyadin ilçeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Gelgeç’in kullandığı ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Sürücü Abdullah Gelgeç ve otomobilde bulunan Adem Gelgeç ve Abdürrezzak Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık görevlilerince yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ağır yaralı olan sürücü Abdullah Gelgeç Ağrı’ya sevk edildi. Abdullah Gelgeç ambulans ile Ağrı’ya götürülürken yolda hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

İHA