Türkiye'nin en doğu sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'na ilgi her geçen gün artıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yerleşim yerinin güneyinde yer alan tarihi saray, Doğu Anadolu bölgesinin en gözde turizm alanları arasında bulunuyor.

Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve 2000 yılında UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan İshak Paşa Sarayı, Türkiye'nin yanı sıra başta Avrupa ve Asya olmak üzere dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarihte "medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki birçok tarihi eserin arasında ilk sıralarda yer alan İshak Paşa Sarayı, her geçen gün ününü ve ziyaretçi sayısını arttırıyor.

Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ, yaptığı açıklamada, İshak Paşa Sarayı'nın bölge için oldukça büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Sarayla ilgili bilgi veren Kösedağ, "Saray, yüksek ve hakim tepede kurulmuş, 7 bin 600 metrekarelik bir alana sahip, bin 784 yılında İkinci İshak Paşa tarafından tamamlanmış. Geçtiğimiz yıllara oranla saraya ciddi anlamda ziyaretçi akışı var. Gerek yerli gerekse yabancı turistlerin Doğubayazıt ilçemize kafileler halinde gelerek saraya gösterdikleri ilgi bizi hayli memnun ediyor. Bölgeye gelen turistler özellikle İshak Paşa Sarayı'nı görmek istiyor" dedi.

İshak Paşa Sarayı'nın dünyada ender rastlanan yapılardan olduğunu belirten Kösedağ, "Yapı olarak Topkapı Sarayı'nı andıran bir saray, Türkiye'nin en büyük üçüncü sarayı. Osmanlı'nın Doğu Anadolu bölgesindeki en büyük yapıtlarından biri. Bu sarayın varlığı hem ülke hem Doğubayazıt ekonomisine ciddi gelir sağlıyor" diye konuştu.

"UNESCO İLE İLGİ DAHA DA ARTTI"

Kösedağ, İshak Paşa Sarayı'na UNESCO listesine alınmasıyla ilginin daha da arttığını aktararak, şöyle devam etti:

"UNESCO'nun geçici listesine alınmasının ardından saraya olan ilgi beklenilenden çok daha fazla arttı. Bu ilginin her geçen gün artarak devam etmesi de bize memnuniyet veriyor. Daha fazlası olacak, buna inanıyoruz. Henüz İshak Paşa Sarayı'nı görmemiş herkese mutlaka görmelerini öneriyoruz. Hakikaten görülmesi gereken müthiş bir şaheser"

İstanbul'dan İshak Paşa Sarayı'nı görmeye gelen Arif Aydoğdu, sarayı gezmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Sarayın zindanlarını, hamamını, mutfağını gezdim, çok müthiş, gezmeye, görmeye değer bir yer. Ülkemizde böyle yerleri görüp gezmek çok önemli. Biz de İstanbul'dan buraya geldik, gelmişken görüp gezelim dedik. Sarayın özellikle mimarisi çok dikkatimi çekti. Turistlere muhakkak burayı görmelerini öneriyorum"