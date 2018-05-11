AGÜ'lü öğrenciler Walt Disney'de staj yapacak

Senim Tanay

Endüstri Mühendisliği 3´üncü sınıf öğrencileri Burhan Özyılmaz, Canan Aslı Altıok ve Sümeyye Atak, Walt Disney´in "International College Program" adlı Orlando Disneyland'de yaz stajı yapmak üzere kabul aldı.Öğrenciler Walt Disney'deki yaz stajlarında hem çeşitli departmanlarda iş tecrübesi kazanacaklar hem de yabancı dilde anlama ve konuşma, takım çalışması gibi birçok yeteneklerini de geliştirmek için fırsat bulacaklar.Öğrencilerin ulaşım bursunu ise Akfen Holding karşılayacak.