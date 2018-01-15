SON DAKİKA

Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı
Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yanardağda orta şiddette meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Nugroho, yanardağın 6 kilometrelik çapında en yüksek seviyede alarm durumunun devam ettiğini ve bu mesafe içerisinde insanların faaliyette bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Volkanik hareketlilik halen üst seviyede devam ediyor

Bu arada Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) de patlamanın kısa süreli gerçekleştiğini ve yanardağdaki volkanik hareketliliğin halen üst seviyede devam ettiğini duyurdu.

Eylül ayında bu yana devam eden yanardağdaki hareketlilik ve olası büyük bir patlama riskine karşın yanardağ civarında yaşayan yaklaşık 50 bin kişi de güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

AA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Suudi Arabistan’da halk 35 yıl sonra sinemaya gitti

Suudi Arabistan’da halk 35 yıl sonra sinemaya gitti
Rusya’da bir okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı

Rusya’da bir okulda bıçaklı kavga: 15 yaralı
ABD Başkanı Donald Trump: Ben ırkçı değilim

ABD Başkanı Donald Trump: Ben ırkçı değilim
Kuzey Kore ve Güney Kore bu kez 'Moranbong'ı görüşüyor

Kuzey Kore ve Güney Kore bu kez 'Moranbong'ı görüşüyor
Cakarta'da borsa binasında tavan çöktü

Cakarta'da borsa binasında tavan çöktü
‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler

‘Masraflı’ diye aslan yavrularını öldürdüler
Macron'un yazdığı erotik roman ortaya çıktı!

Macron'un yazdığı erotik roman ortaya çıktı!
İskoçya’dan referandum sinyali

İskoçya’dan referandum sinyali
Binanın ikinci katına girdi!

Binanın ikinci katına girdi!
Bağdat'ta peş peşe patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bağdat'ta peş peşe patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Amerika Pensilvanya'da Türk işletmeci kadın müşteriye şiddet uyguladı!

Amerika Pensilvanya'da Türk işletmeci kadın müşteriye şiddet uyguladı!