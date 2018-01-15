Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

Nazlı Erdol

Sözcüsü Sutopoda orta şiddette meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.Nugroho, yanardağın 6 kilometrelik çapında en yüksek seviyede alarm durumunun devam ettiğini ve bu mesafe içerisinde insanların faaliyette bulunmaması gerektiğini ifade etti.Volkanik hareketlilik halen üst seviyede devam ediyorBu arada(PVMBG) de patlamanın kısa süreli gerçekleştiğini ve yanardağdaki volkanik hareketliliğin halen üst seviyede devam ettiğini duyurdu.Eylül ayında bu yana devam eden yanardağdaki hareketlilik ve olası büyük bir patlama riskine karşıncivarında yaşayan yaklaşık 50 bin kişi de güvenli bölgeye tahliye edilmişti.Ülkenin en çok turist çeken bölgesi'ndaki, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.