Ağzında çok sık aft oluşanlara 4 önemli uyarı (Aft nasıl geçer?)

AĞIZDA AFT NEDEN OLUŞUR?

SIK TEKRARLAYAN AFTLAR NEYİN İŞARETİ?

AFT OLUŞUMU NASIL ENGELLENİR?

Senim Tanay

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm.Dr. Sema Karaoğluve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi:"Ağız yaraları sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Çapları 0,5-1 mm'nin altında vebirden fazla olan yaralar, 7-10 gün arasında iz bırakmadan iyileşir. Ancak çapı 0,5 mm den büyük olan aftların iyileşme süresi 6 haftayı bulur. Uçuk virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan dudaktaki yaralar fazla sayıda olabilir ve çapı 1-3 mm olan bu yaralar, ortalama 7 gün içerisinde iyileşir. Basit nedenlerle gelişen aftlar sorun ortadan kaldırıldığında iyileşir ve bir daha tekrarlamaz. Örneğin toplumda B12 ve folik asit eksikliği çok sık görülüyor. B12 vitamini, folik asit, çinko ve demir eksikliği aftların yüzde 20'sinde önemli bir nedendir. Eksiklikleri giderildiğinde aftlar düzelme gösterir.Sık tekrarlayan ve uzun süre iyileşmeyen aftların nedeni araştırılmalı, altta yatan bir hastalık varsa tedavi edilmeli. Çünkü ağız içi yaraları, sistemik bir hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bunlar; bazı romatizmal hastalıklar, kemik iliği ve mide-bağırsak kaynaklı sorunlar, çok sık olmamakla birlikte vücut direncini düşüren AIDS, sifilis, tüberküloz gibi sistemik hastalıklar, ağız içinde etkili bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarıdır. Aft oluşumu ile en sık belirti veren sistemik hastalık Behçet'tir. Bu nedenle ağzında sık tekrarlayan aft sorunu olanlar, Behçet Hastalığı yönünden araştırılmalı."- Ağız hijyenine dikkat edilmeli. Dişler günde en az 2 kez fırçalanmalı ve diş aralarında gıda artığı kalıyorsa diş ipi ile temizlenmeli.- 6 ayda bir düzenli diş ve diş eti kontrolü yaptırılmalı. Kırılmış ya da çürük dişler için tedavi çok önemli. Ağız içinde çürüyerek kırılan dişler aftlara neden olabilir.- Protez kullanılıyorsa bakımına dikkat edilmeli ve protez, yemek sonrası temizlenmeli.- Diyette her zaman taze sebze, meyve tercih edilmeli. Aftların olduğu dönemlerde asitli, baharatlı, çok sıcak ve sert yiyeceklerden kaçınılmalı.