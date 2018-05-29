Ah Canım Ahmet “Hey İstanbul" ile dönüyor!

Hareketli, yüksek enerjili şarkılarıyla 90'lı yıllarda Türk Pop Müziği'nde büyük bir çıkış yapan ve döneminin en yetenekli müzisyenleri arasında gösterilen Ahmet Akkaya “Hey İstanbul” teklisiyle geri dönüyor. Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan şarkının dört farklı müzik türünde versiyonu ve klibi de bulunuyor.

Hey İstanbul’a Grammy ödüllü Andres Mayo imzası

Sözü Ahmet Akkaya ve Mete Özgencil’e ait olan şarkının müziği ve düzenlemesi de Ahmet Akkaya’ya ait. Hey İstanbul’un orijinal versiyonunun yanı sıra Deep House, Disko Funk ve Piyano olmak üzere dört farklı düzenlemesi bulunuyor. Şarkıların kayıtlarında Grammy Ödüllü, Latin Amerika’nın dünyaca ünlü ses mühendisi Arjantinli Andres Mayo imzası var.

Ahmet Akkaya & Mehmet Turgut işbirliği

Hey İstanbul şarkısının kapak fotoğrafları ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut imzası taşıyor. Projedeki Ahmet Akkaya & Mehmet Turgut işbirliği yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Şarkının dört farklı düzenlemesinden biri olan Piyano Versiyonu’nun klip yönetmenliğini Ahmet Akkaya ve Mehmet Turgut birlikte yaptılar.