Ah Kalbim 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal 7 izle

Büşra Kamış

Bu akşamekranlarından izleyicisi ile buluşacak olanyayınlandı. Ah Kalbim'in 120. bölümünde neler olacağı merak konusu oldu.Pragya gerçekleri açıklamaktan vazgeçer. Abhi ise Bülbül’ün sözleri üzerine ailesini bölmeye çalışan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlar. Abhi Pragya’yı öldürmek isteyen kişiyi bulacak mı? Pragya Purab ve büyükannenin engellemesiyle gerçekleri açıklamaktan vazgeçer. Bülbül ise kendine geldiğinde bir kağıda birinin Pragya’yı öldürmek istediğini ve ona engel olmaya çalıştığını yazar. Abhi bunu öğrenince Pragya’yı da alarak suçluyu aramaya çıkar. Pragya ve Abhi davete katılanları tek tek arayarak o gün bir tuhaflık sezip sezmediklerini sorar fakat hiçbir sonuç elde edemez. Pragya ve Abhi ne yapacaklarını düşünürken Raj odaya gelerek Viyaj’dan şüphelendiğini söyler. Pragya Viyaj’a nasıl ulaşaklarını bilmediğini söyler. Abhi’nin aklına bir fikir gelir ve Aliya’nın odasına gider. Abhi Viyaj’a ulaşmayı başaracak mı?Beğenerek takip ettiğiniz Ah Kalbim 120. yeni bölüm fragmanında bizi büyük sürprizler bekliyor olacak. Fragmanı kesintisiz izlemek için aşağıda bulunan butonu tıklayarak takip edebilirsiniz.Ah Kalbim- Kumkum Bhagya 19 Şubat Pazartesi günü itibariyle Kanal 7 ekranlarında...Orijinal Adı: Ah Kalbim – Kumkum BhagyaYapım Yılı:2014Yönetmen: Sameer Kulkarni, Sharad PandeyYapımcı: Ekta KapoorSenaryo: Anil NagpalOyuncular: Sriti Jha, Mrunal Thakur, Shabbir Ahluwalia, Supriya Shukla, Daljeet Soundh, Arjit Taneja, Faisal Rashid, Ankit Mohan, Madhu RajaÜlke:HindistanTür:Romantik- Drama