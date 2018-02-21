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Ah Kalbim 122 bölüm fragmanı! 121. son bölüm neler oldu?

Ekranların Hint dizisi olan Ah Kalbim 122. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük bir ilgi ve alakayla takip edilen Ah Kalbim 122. bölümünde neler olacak merak konusu oldu. Pragya yeniden her şeyin sahibi oluyor. Aliya'nın saltanatı son buluyor... Ah Kalbim 121. son bölümü ve 122. bölüm fragmanı burada olacak.
 

21 Şubat 2018, Çarşamba 12:25
Ah Kalbim 122 bölüm fragmanı! 121. son bölüm neler oldu?
Kanal 7'nin günlük yayınlanan dizisi Ah Kalbim 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün yayınlanan 121. bölümünün final sahnesini izleyen herkes şaşkına uğramıştı. Dizinin son bölümü yayınlanır yayınlanmaz ise 122. bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Bir hint dizisi olan Ah Kalbim'in yeni bölümünde neler olacak?  Birbirinden çok farklı iki kız kardeşin aşkları ve umutlarının konu alındığı Ah Kalbim ile ilgili son detaylar haberimizde.


AH KALBİM 122. BÖLÜM  NELER OLACAK? İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ah Kalbim'de bu akşam Aliya'nın saltanatı kısa sürer ve Pragya yeniden her şeyin sahibi olur. Gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Tanu ise yeni bir planla Pragya'yı saf dışı etmeye çalışır. Tanu'nun yeni suç ortağı kim olacak? Aliya belge sahteciliği yaparak Pragya'dan tüm mal varlığını alır ve evin hakimiyetini ele geçirir. Pragya'nın evden kovulması büyükanneyi kahreder. Abhi ise büyükanne için Aliya'ya yalvarmak zorunda kalır. Pragya Aliya'nın bu oyunundan kurtulmak için onun belgelerinin sahte olduğunu ispatlar ve Aliya'nın hapse gönderilmesini sağlar. Aliya'nın hapse girişi evdeki tüm dengeleri bozar. Raj tüm bildiklerini Pragya'ya anlatacağını söyleyince Tanu korkarak Aliya'yı ziyaret etmeye gider. Burada yeni bir plan hazırlığına giren ikili Nikhil'den yardım isteyebileceklerini düşünür. Eve gelip Nikhil'i arayan Tanu onunla konuşmak için bir buluşma ayarlar. Tanu'nun konuşmalarına şahit olan Rony Pragya'ya durumu anlatır. Pragya Tanu'nun yeni işbirlikçisinin kim olduğunu öğrenebilecek mi?



AH KALBİM 122 BÖLÜM VE DİĞER BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AH KALBİM 121 SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Ah Kalbim’de bu akşam Pragya gerçekleri açıklamaktan vazgeçer. Abhi ise Bülbül’ün sözleri üzerine ailesini bölmeye çalışan kişinin kim olduğunu araştırmaya başlar. Abhi Pragya’yı öldürmek isteyen kişiyi bulacak mı? Pragya Purab ve büyükannenin engellemesiyle gerçekleri açıklamaktan vazgeçer. Bülbül ise kendine geldiğinde bir kağıda birinin Pragya’yı öldürmek istediğini ve ona engel olmaya çalıştığını yazar. Abhi bunu öğrenince Pragya’yı da alarak suçluyu aramaya çıkar. Pragya ve Abhi davete katılanları tek tek arayarak o gün bir tuhaflık sezip sezmediklerini sorar fakat hiçbir sonuç elde edemez. Pragya ve Abhi ne yapacaklarını düşünürken Raj odaya gelerek Viyaj’dan şüphelendiğini söyler. Pragya Viyaj’a nasıl ulaşaklarını bilmediğini söyler. Abhi’nin aklına bir fikir gelir ve Aliya’nın odasına gider. Abhi Viyaj’a ulaşmayı başaracak mı?
 


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