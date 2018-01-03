Ah Kalbim Arjun kimdir? Yakışıklı oyuncu hakkında herşey!

AH KALBİM-KUMKUM BHAGYA-ARJUN KİMDİR?
Dizide Pragya
’ya çarptıktan sonra onu hastaneye götüren kişi olarak karşımıza çıkan Arjun
, Pragya'nın hastanede tedavi olması için kendisini Pragya’nın kocası olarak tanıtmıştır. Aslında bu fikir Purvi
’den gelmiştir. Çarptıkları Pragya’ya yardım etmeleri gerektiği için bunu yapmaları gerekmekteydi. Peki Arjun karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu kimdir?
AH KALBİM 76. BÖLÜM FRAGMANI
ARJUN HAKKINDA HERŞEY
Gerçek adı Rithvik Dhanjani
olan yakışıklı oyuncunun takma adı Rithvik’tir. Oyuncu olarak kariyerine devam eden yakışıklı ve başarılı Rithvik 180 cm boyunda ve 77 kg ağırlığında. Siyah saçlı ve koyu kahverengi gözlü. 5 Kasım 1988 yılında Hindistan
’ın Madhya Pradeş bölgesinde doğdu. İngiltere’de City of London College’de okudu. 2010 yılında Bandini
ve 2011 yılında Jo Hum Chahein
isimli dizi ve filmlerde oynadı.
Dans etmeyi, alışveriş yapmayı ve müzik dinlemeyi çok seviyor. Favori aktörü Hrithik Roshan. Evli değil. Asha Negi
isimli kendisi gibi aktör sevgilisi ile aşk yaşıyor.
Ah Kalbim 36.bölümde neler oldu?
Ah Kalbim 29.bölüm fragmanı
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Merkezi