Ah Kalbim Arjun kimdir? Yakışıklı oyuncu hakkında herşey!

AH KALBİM-KUMKUM BHAGYA-ARJUN KİMDİR?



AH KALBİM 76. BÖLÜM FRAGMANI

ARJUN HAKKINDA HERŞEY

Ah Kalbim 36.bölümde neler oldu?

Ah Kalbim 29.bölüm fragmanı

Haber Merkezi

Dizide’ya çarptıktan sonra onu hastaneye götüren kişi olarak karşımıza çıkan, Pragya'nın hastanede tedavi olması için kendisini Pragya’nın kocası olarak tanıtmıştır. Aslında bu fikir’den gelmiştir. Çarptıkları Pragya’ya yardım etmeleri gerektiği için bunu yapmaları gerekmekteydi. Peki Arjun karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu kimdir?Gerçek adıolan yakışıklı oyuncunun takma adı Rithvik’tir. Oyuncu olarak kariyerine devam eden yakışıklı ve başarılı Rithvik 180 cm boyunda ve 77 kg ağırlığında. Siyah saçlı ve koyu kahverengi gözlü. 5 Kasım 1988 yılında’ın Madhya Pradeş bölgesinde doğdu. İngiltere’de City of London College’de okudu. 2010 yılındave 2011 yılındaisimli dizi ve filmlerde oynadı.Dans etmeyi, alışveriş yapmayı ve müzik dinlemeyi çok seviyor. Favori aktörü Hrithik Roshan. Evli değil.isimli kendisi gibi aktör sevgilisi ile aşk yaşıyor.