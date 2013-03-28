'Gerçek adı Giuseppina Pasqualino di Marineo olan Pippa Bacca 2008’de öldürüldüğünde 34 yaşındaydı. Bir performans projesi olarak otostopla İtalya’dan Ortadoğu’ya gitmeye karar veren kadın sanatçı grubunun içinde yer alıyordu.



Amaçları, eğer insanlar birbirlerine güvenirlerse dünyada ve Ortadoğu'da barışın gerçekleşebileceğini göstermekti.



Performansı gelinlik giyerek yapıyorlardı. Milano'dan yola çıktıktan 12 gün sonra İstanbul’a ulaşan Pippa buradan sonra yolculuğa yalnız devam etme kararı almıştı.



31 Mart'ta Pippa’dan haber alınamadı. 11 Nisan'da cesedi Gebze’de bulundu.'



Sanatçı Ali Cabbar, cinayetten hemen sonra çizdiği bir eskizi tuvale uyarlayarak, hiç tanımadığı, tanışmadığı Pippa Bacca'yı ölümünün beşinci yıldönümünde bize tekrar hatırlatmak istiyor.



Sanatçı, Pippa Bacca'yı kendine güvenli, neşe içinde ileri doğru sıçrayan bir gelin olarak resimliyor.



Duvağı uçuşuyor. Arka plandaki manzara yeni bir günün doğuşunu müjdeliyor. Ama gelin amaçladığı yere ulaşamıyor.



Zaman sanki o noktada donuyor. Çünkü Pippa 31 Mart 2008 günü üstündeki beyaz gelinliği ile kaçırılıyor, tecavüze uğruyor, öldürülüyor.



“Ah Pippa, Hangi Alemlerdesin?” adlı çalışması 14 Nisan'a kadar her gün 24 saat İstiklal Caddesi'ndeki Yapı Kredi Kültür Merkezi vitrininde izlenebilir.