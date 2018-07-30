Ahed Tamimi tahliye edildi
İsrail’e karşı direnişin simgesi olan ‘Filistin’in Cesur Kızı’ Ahed Tamimi (17), 7 aydır yattığı cezaevinden dün tahliye edildi. Batı Şeria’daki Utanç Duvarı’na Ahed Tamimi’nin resmini yapan 2’si İtalyan 3 sanatçı ise gözaltına alındı.
İSRAİL ASKERİNE TOKAT ATTI
12 yaşından beri filistin direnişinin simgesi olan Ahed Tamimi, Aralık 2017’de evlerini basan İsrail askerlerine tokat atmıştı. Önce kendisi, ertesi gün de kızına ulaşmaya çalışan annesi Nariman Tamimi tutuklanmıştı. Anne-kız, 7 ay hapis yattıktan sonra dün serbest bırakıldı.
KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI
Batı Şeria’daki Utanç Duvarı’na Ahed Tamimi’nin resmini çizen üç sanatçı ise dün gözaltına alındı. İsrail, üç sanatçının nerede tutulduğunu açıklamıyor. filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas’ın kabul ettiği Ahed Tamimi, köyünde kahraman gibi karşılandı.
ERDOĞAN KUTLADI
12 yaşında ‘Hanzala Cesaret Ödülü’nü alan Ahed Tamimi, 30 Aralık 2012’de annesi ile Türkiye’ye gelmiş ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan dün genç kızı arayarak mücadelesinden dolayı tebrik etti.