Ahed Tamimi tahliye edildi

İSRAİL ASKERİNE TOKAT ATTI

12 yaşından beri filistin direnişinin simgesi olan Ahed Tamimi, Aralık 2017’de evlerini basan İsrail askerlerine tokat atmıştı. Önce kendisi, ertesi gün de kızına ulaşmaya çalışan annesi Nariman Tamimi tutuklanmıştı. Anne-kız, 7 ay hapis yattıktan sonra dün serbest bırakıldı.

KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

Batı Şeria’daki Utanç Duvarı’na Ahed Tamimi’nin resmini çizen üç sanatçı ise dün gözaltına alındı. İsrail, üç sanatçının nerede tutulduğunu açıklamıyor. filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas’ın kabul ettiği Ahed Tamimi, köyünde kahraman gibi karşılandı.

ERDOĞAN KUTLADI

12 yaşında ‘Hanzala Cesaret Ödülü’nü alan Ahed Tamimi, 30 Aralık 2012’de annesi ile Türkiye’ye gelmiş ve dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan dün genç kızı arayarak mücadelesinden dolayı tebrik etti.



