Ahırda elektrik akımına kapılan kişi öldü

İlçeye bağlı Lahana Mahallesi'nde hayvancılık ile uğraşan Kutluhan Kaan (24), ineklerini sağmak için evinin yakınında bulunan ahıra gitti.

Süt sağım makinesinin fişini takan Kaan, bu sırada elektrik akımına kapıldı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.