Ahırı ilaçlayan adam zehirlendi

Olay, İnönü ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. A.A. (37) isimli kişi, kendilerine ait hayvan ahırının içini ilaçlamak istedi. Dikkatsizlik sonucunda attığı ilacı teneffüs eden kişi zehirlendi. Aile bireylerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan A.A. hemen tedavi altına alındı.

A.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.