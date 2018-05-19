Ahlat Ağacı konusu nedir? Oyuncu kadrosu kimler?

2014'te Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye Ödülüne layık görülen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) izleyenler tarafından büyük beğeni kazandı. Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan filmin gösterimi sonrası tüm salon büyülenmiş bir şekilde yaklaşık 15 dakika ünlü yönetmeni ve oyuncuları ayakta alkışladı. Tüyleri diken diken eden bu görüntü sonrası Ahlat Ağacı gündeme oturdu ve sosyal medyada da çok konuşuldu. Bu guru sonrası filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı.

AHLAT AĞACI FİLMİNİN KONUSU

Üniversiteyi bitirip memletine geri dönen 20’li yaşlarındaki Sinan, kitabını basabilecek bir sponsor ararken hem ailesiyle ilgili sorunlarla yüzleşiyor hem de bir dönem tanıdığı insanlarla yeniden buluşuyor. Geçmiş muhasebeleriyle birlikte gelen bu karşılaşmalar en temelde Sinan’ın kendisiyle yüzleşmesiyle sonuçlanıyor. Doğu Demirkol’un başarılı performansıyla sivrildiği Ahlat Ağacı, özellikle ilk yarısında mizahı bolca kullanıyor. Öğretmen, yazar, asker, imam ve inşaatçı gibi karakterler üzerinden günümüz Türkiyesine dair geniş bir portre çizen film dede, baba ve oğulu kapsayan üç jenerasyonun arasındaki güç savaşlarını, özünde ne denli benzer olduklarını gözler önüne sererek işliyor.

AHLAT AĞACI OYUNCU KADROSU

Ahlat Ağacı’nın başrollerini Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Murat Cemcir paylaşıyor.