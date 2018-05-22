Cannes Film Festivali’nde prömiyerini yapan ve 15 dakika boyunca ayakta alkışlanan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'ndan beklenen fragman paylaşıldı.

Filmin oyuncu kadrosunda Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Akın Aksu, Ercüment Balakoğlu, Sencar Sağdıç, Serkan Keskin, Tamer Levent, Kadir Çermik ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler yer alıyor. Senaryosunun Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan'a ait olduğu filmin görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki yapıyor.

İşte Ahlat Ağacı'nın ilk fragmanı:



