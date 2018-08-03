Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, Leicester City'den golcü oyuncu Ahmed Musa'nın transfer edildiğini resmen açıkladı. Galatasaray'ın da gündemindeki Nijeryalı oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ahmed Musa'nın 14.8 milyon pound karşılığında Al Nassr ile anlaştığı ifade edilirken futbolcunun menajeri, "Reddedilemeyecek kadar iyi bir teklifti. Transfer hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Nijerya Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda başarılı bir görüntü çizen Ahmed Musa, kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçirilecek.