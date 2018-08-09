Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, yayınladığı video ile Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye istifa çağrısında bulundu. Ekonomik krize değinen Ahmedinejad, "Ruhani, depoların ve hazinenin boş olduğunu, hükumetin de borçlu olduğunu söyledi. Bu sözlerin hiçbiri doğru değil. Bunca zaman geçti ve şuan 5 yıllık bir ekonomik depresyonun ülkeye dayatıldığını görüyoruz’’ dedi.

Ahmedinejad açıklamasının devamında, "Ben bu süre içerisinde halkımızın seçimlerde kullandığı olaylara saygımdan dolayı sessizliğimi korudum. Ülkemizin bizden daha önemli olduğunu göz önünde bulundurarak bir şey söylemedim ancak 5 yıl geçti. Ülkenin ekonomisi dağılmak üzere. Halkın güveni nerede ise sıfıra yaklaşmış durumda. Sürekli doğru olmayan konuları halka söylüyor. Halk bu durumdan asla memnun değil'' şeklinde konuştu.

Ahmedinejad, Ruhani’ye hitap ederek, "Sayın Ruhani halk size güvenmiyor. Bunu anlamanız için nasıl ifade etmem gerekiyor? Cumhurbaşkanı konumunda kalmanız hem ülkenin hem de şahsınızın zararına olacaktır. Halkımızın memnuniyetini kazanmanız gerekiyor. Belki de bunun en iyi yolu artık cumhurbaşkanlığınıza devam etmemenizdir'' ifadeleri ile dikkat çekti.