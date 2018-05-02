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Ahmet Ağaoğlu’ndan 10 milyon TL’lik ödeme

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, 6 yabancı futbolcunun alacaklarının tamamını ödedi. 10 milyon TL’lik bir ödeme yapan yönetim, kısa sürede diğer oyuncuların da borçlarını kapatmayı planlıyor.

Ahmet Ağaoğlu’ndan 10 milyon TL’lik ödeme
Trabzonspor'un patronu Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada,

“Futbolculara alacaklarının 15 Mayıs’a kadar ödeneceğine dair söz verdik, 6 yabancı futbolcu alacaklarının 30 Nisan’da ödenmesi konusunda ihtar çekiyor. Bu 15 günlük tahammülsüzlük neyin nesi oluyor. Bu futbolculara 30 Nisan’da paralarını vereceğiz” demişti.

Göreve geldiği günden bu yana kaynak arayışını sürdüren Ahmet Ağaoğlu, sözünü tuttu ve bu isimlerin alacaklarını tamamen ödedi.

Yaklaşık 10 milyon TL’lik bir ödeme yapan Bordo-Mavili yönetim, 15 gün içerisinde de diğer oyunculara olan borçları kapatmayı planlıyor.


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