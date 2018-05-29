İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;





"Bugün görevde 50. günümüz. Geldiğimiz günün ertesinde hacizlerle karşılaştık Birçok kulübe borçlarımız vardı. Aynı zamanda oyuncuların maaşları da bekliyordu. Geldikten 1 hafta sonra futbolculara mayıs ayında ödeme yapacağımızı söyledik."

"5 ay boyunca bizi bekleyen futbolcuların bir bölümü hiç beklemeden ihtar çekti. Bankadan alınan kredilerin faizi bile ödenememiş. Biz bu parayı 8 yıllık vade dışında ödeyemeyeceğimizi söyledik. Buna göre bir yapılandırma yapılacak."

"Cardozo, Bosingwa, Medjani, Lazio, Beijing Guoan ve Milan'a olan borçlar ödenerek FIFA'daki dosya kaldırıldı."

"TFF'de bekleyen dosyalarımız da var. Özer Hurmacı, Ersun Yanal, Aykut Demir gibi isimler yargıya başvurmuş. Bu kişilere olan borçları da öyle ya da böyle ödeyeceğiz ve lisansa engel durumu ortadan kaldıracağız."

"Kulübü aldığımız gün borç 888 milyon TL vardı. Kur ve banka faizinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Her gün 400-500 bin TL ek maliyet oluyor bu nedenle. O dönemli borcu Euro'ya çevirince 180 milyon Euro yapıyor. Bugün toplam borcumuz 935 milyon TL. Bugünkü kura göre 170 milyon Euro yapıyor."

"Borcumuz 10 milyon Euro azaldı demek akılla bağdaşmaz. Bu ülkenin parası Türk Lirası. Borcumuzu Euro, Dolar, Yen, Güney Afrika parasına çevirmenin anlamı yok. Borcumuz Türk Lirası olarak konuşulmalı."

"Sosa, Burak ve Kucka Trabzonspor'un oyuncularıdır. Hiçbir kulübün hiçbir şekilde bizim iznimiz olmadan veya bizimle görüşmeden tasarruf kullanma hakkı yoktur. Bu oyuncuların talibi varsa adres kulüptür."

BURAK'TAN FEDEKARLIK İSTEDİK

"Burak Yılmaz'ın menajeriyle yaptığımız görüşmede kendisinden de kulübün kaptanı olduğunu ancak maliyetinin euro üzerinden kulübe çok büyük maliyet getirdiğini böyle bir mali sıkıntının an itibari ile kulübün karşılamasının mümkün olmadığını ancak kendisiyle de devam etmek istediğimizi açık bir şekilde ifade ettik ve kendisinden fedakarlık yapmasını istedik"

"Teknik direktör konusunda bu kadar ismin speküle edilmesi, toplum önüne çıkarılmasını doğru ve etik bulmuyorum. İsimleri gündeme getirilen antrenörlerin hepsi bir kıymet. Bu arkadaşların meslek onurları var."







