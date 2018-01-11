15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Ahmet Altan'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 7 bin lira para cezası

Gazeteci yazar Ahmet Altan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı. Altan'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 7 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Ahmet Altan'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 7 bin lira para cezası
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 23 Eylül 2016'da tutuklanan ve hakkında müebbet hapis cezası istenen gazeteci yazar Ahmet Altan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün beşinci kez hâkim karşısına çıktı. 4 yıl 8 aya kadar hapsi istenen Ahmet Altan, savunmasında, "Amacım aşağılamak, hakaret değil; yaptığı bir hatanın ortaya çıkarılması. Benim sözümün şu anda Cumhurbaşkanı olan zatla alakası yok" dedi.  Karar için ara veren mahkeme Altan'a "Cumhurbaşkanına hakaret"ten 7 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Altan'ın avukatlarının itiraz için istinaf başvurusuna gideceği belirtildi.


"O  MAKAMDA KİM OLSA ELEŞTİRİRDİM"


26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndegörülen duruşmaya SEGBİS'le katılan Ahmet Altan savunmasında şunları söyledi:

"Kişisel bir aşağılama söz konusu değil, o makamda kim olsa kim bunu yapsa eleştirirdim. Cumhurbaşkanı'nın şahsıyla ilgisi yok."

"Amacım aşağılamak, hakaret değil; yaptığı bir hatanın ortaya çıkarılması. Benim sözümün şu anda Cumhurbaşkanı olan zatla alakası yok"

"Yargıtay 18. Daire bir sözün hakaret olması için aşağılama amacı taşıması gerektiğini vurguluyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FETÖ'nün Dikili imamına 15 yıl hapis

FETÖ'nün Dikili imamına 15 yıl hapis
İstanbul'da suç şebekesine operasyon! Dolandırıcılıktan elde edip lüks hayat sürmüşler!

İstanbul'da suç şebekesine operasyon! Dolandırıcılıktan elde edip lüks hayat sürmüşler!
Dışişleri Komisyonunda Bakan Çavuşoğlu ve CHP'li Öztürk Yılmaz gerginliği

Dışişleri Komisyonunda Bakan Çavuşoğlu ve CHP'li Öztürk Yılmaz gerginliği
İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması (İSKİ su kesintisi)

İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması (İSKİ su kesintisi)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım direksiyona geçti

Başbakan Binali Yıldırım direksiyona geçti
Hakkari’de 1 kişiye PKK'dan gözaltı

Hakkari’de 1 kişiye PKK'dan gözaltı
Beşiktaş Belediyesi'nde Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim bugün belli oluyor

Beşiktaş Belediyesi'nde Murat Hazinedar'ın yerine gelecek isim bugün belli oluyor
Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi?

Ahmet Türk HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek mi?

Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın dedesiyle ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Erdoğan'ın dedesiyle ilgili açıklama