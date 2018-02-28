Ahmet Anapalı Akit TV'de 'Mustafa Kemal zurnanın son deliğiydi' dedi

Geçen gün “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce de Akit TV
'de yayımlanan başka programlarda tepki çeken ifadeler kullanılmıştı.
O programlardan birisi de 12 Şubat'ta yayımlanan "Saklanan Tarih
" idi.
“ZURNANIN SON DELİĞİYDİ MUSTAFA KEMAL”
Programa konuk olarak katılan Ahmet Anapalı isimli şahıs, izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyordu. Sunucunun bir izleyiciden geldiğini söylediği, Mustafa Kemal Atatürk
'ün Harekat Ordusu'ndaki rolüne dair soruya Anapalı skandal yanıt verdi.
Anapalı önce "Harekat Ordusunda zurnanın son deliği
ydi Mustafa Kemal" dedi.
Can Hakman