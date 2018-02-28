15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Ahmet Anapalı Akit TV'de 'Mustafa Kemal zurnanın son deliğiydi' dedi

Akit TV'nin 12 Şubat'ta yayımlanan Saklanan Tarih programında konuk Ahmet Anapalı isimli kişinin 'Harekat Ordusunda zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal' dediği ortaya çıktı

Ahmet Anapalı Akit TV'de 'Mustafa Kemal zurnanın son deliğiydi' dedi
Geçen gün “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce de Akit TV'de yayımlanan başka programlarda tepki çeken ifadeler kullanılmıştı.

O programlardan birisi de 12 Şubat'ta yayımlanan "Saklanan Tarih" idi.


“ZURNANIN SON DELİĞİYDİ MUSTAFA KEMAL”


Programa konuk olarak katılan Ahmet Anapalı isimli şahıs, izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyordu. Sunucunun bir izleyiciden geldiğini söylediği, Mustafa Kemal Atatürk'ün Harekat Ordusu'ndaki rolüne dair soruya Anapalı skandal yanıt verdi.

Anapalı önce "Harekat Ordusunda zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FETÖ'nün kaç okulu kapatıldı? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı

FETÖ'nün kaç okulu kapatıldı? Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açıkladı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 28 Şubat mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den 28 Şubat mesajı
Edirne'de kar yağışı bitti, soğuk geliyor

Edirne'de kar yağışı bitti, soğuk geliyor
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kim daha çok milletvekilliği verirse o ittifakta oluruz

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Kim daha çok milletvekilliği verirse o ittifakta oluruz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler
Son dakika! İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması (İstanbul'a kar tatili var mı?)

Son dakika! İstanbul Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması (İstanbul'a kar tatili var mı?)
Bebek’te istinat duvarı evin üzerine çöktü

Bebek’te istinat duvarı evin üzerine çöktü
Yıkım için gelen ekipleri görünce iş yerini kurşunladı

Yıkım için gelen ekipleri görünce iş yerini kurşunladı
AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?

AK Parti'den o sunucuya sert tepki: Siz kimsiniz?
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den ittifak açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den ittifak açıklaması
İstanbul'da taksiler yarın 1 lira

İstanbul'da taksiler yarın 1 lira